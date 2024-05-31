Бывшая вице-премьер Абрамченко пойдёт на довыборы в Госдуму от Дона

Президиум генсовета «Единой России» выдвинул бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко участником партийного праймериз по довыборам в Госдуму РФ. Мандат одного из округов в Ростовской области стал вакантным после того, как его 27 мая сложил Виталий Кушнарёв — он вернулся на работу в министерство транспорта Ростовской области.
В Южный одномандатный округ № 152 входят Новочеркасск, Аксай, а также Первомайский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону.
В предыдущем составе российского правительства Виктория Арбамченко в качестве вице-премьера отвечала за сельское хозяйство. На посту вице-премьера её сменил Дмитрий Патрушев.
Довыборы в Госдуму будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2024 года.