Бывшая вице-премьер Абрамченко пойдёт на довыборы в Госдуму от Дона

Президиум генсовета «Единой России» выдвинул бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко участником партийного праймериз по довыборам в Госдуму РФ. Мандат одного из округов в Ростовской области стал вакантным после того, как его 27 мая сложил Виталий Кушнарёв — он вернулся на работу в министерство транспорта Ростовской области.