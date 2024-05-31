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Федорищев станет самым молодым главой региона в России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России, подсчитало РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В пятницу президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

В символический клуб глав регионов до 40 лет сейчас входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (17 февраля 1988), 36-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (30 ноября 1987) и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко (18 марта 1986). Федорищев свое 35-летие отпразднует 14 июля.

Ранее Дмитрий Азаров сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.