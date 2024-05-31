Песков: попытки ударов оружием США по территории России уже совершаются

Журналисты также попросили Дмитрия Пескова прокомментировать решение президента США Джо Байдена по вопросу использования Украиной переданного оружия для ударов по территории РФ. Как писали СМИ, Вашингтон и Киев условились, что ВСУ могут использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. При этом запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России сохраняется. «Нет, именно об этом решении нам ничего не известно», — ответил он.