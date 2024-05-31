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Песков: попытки ударов оружием США по территории России уже совершаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона располагает информацией о попытках ударов американским оружием по территории страны. Именно этот факт, по словам господина Пескова, свидетельствует о вовлеченности США в конфликт.

Источник: РИА "Новости"

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Журналисты также попросили Дмитрия Пескова прокомментировать решение президента США Джо Байдена по вопросу использования Украиной переданного оружия для ударов по территории РФ. Как писали СМИ, Вашингтон и Киев условились, что ВСУ могут использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. При этом запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России сохраняется. «Нет, именно об этом решении нам ничего не известно», — ответил он.