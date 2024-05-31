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Лукашенко посетит Иркутскую область

В апреле в этом российском регионе побывала правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ближайшее время направится с визитом в Иркутскую область, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что глава государства 1—4 июня совершит государственный визит в Монголию.

В сообщении Telegram-канал о состоявшемся телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина отмечается, что «были затронуты детали и вопросы предстоящего визита Президента Беларуси в Монголию и Иркутскую область».

Напомним, в апреле текущего года в этом российском регионе побывала правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко.

На встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым глава правительства Беларуси сообщил, что Беларусь и Иркутская область за два месяца текущего года увеличили показатель товарооборота. Премьер-министр подчеркнул, что этот российский регион является для Беларуси давним и важным партнером — как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах.

В числе направлений сотрудничества — авиастроение, в первую очередь гражданское, лесное хозяйство, строительство.

Лукашенко Александр