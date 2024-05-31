Лукашенко посетит Иркутскую область

На встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым глава правительства Беларуси сообщил, что Беларусь и Иркутская область за два месяца текущего года увеличили показатель товарооборота. Премьер-министр подчеркнул, что этот российский регион является для Беларуси давним и важным партнером — как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах.