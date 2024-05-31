Токаеву рассказали о проблемах развития мегаполисов, и в частности Алматы

АЛМАТЫ, 31 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял директора ТОО «Дорожный научно-производственный центр» Багдата Телтаева, сообщили в Акорде (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).
«Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры в Алматы и стране в целом, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров в данной области».
Телтаев рассказал о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.
Он поделился успешным опытом использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.
«Президент выразил благодарность Багдату Телтаеву за вклад в развитие отрасли и подчеркнул важность продолжения научных исследований и внедрения передовых технологий для повышения качества и безопасности дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
По итогам высказанных предложений правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.
Также президент принял эколога, руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова. Обсуждались вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем.
«Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как “Экохаб”, “Зеленый офис”, “Зеленая школа”, которые предусматривают, в первую очередь, формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов».
Президент обратил внимание на то, что инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».
Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса «Жасыл Алматы» реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.