Токаеву рассказали о проблемах развития мегаполисов, и в частности Алматы

«Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как “Экохаб”, “Зеленый офис”, “Зеленая школа”, которые предусматривают, в первую очередь, формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов».