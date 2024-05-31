Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Красном море

ДУБАЙ, 31 мая. /ТАСС/. Движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на удары США и Великобритании по объектам радикальной организации на территории Йемена. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«В рамках реагирования на американо-британскую агрессию ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower», — сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По словам представителя «Ансар Аллах», удар наносился с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, которые достигли своей цели. «Попадание было точным», — утверждает Сариа.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам «Ансар Аллах». Центральное командование США позже сообщило, что силы коалиции поразили 13 целей в разных районах Йемена, контролируемых хуситами. В заявлении Министерства обороны Великобритании говорится, что в ходе совместной операции были атакованы три объекта в Ходейде, в том числе места дислокации беспилотников и ракет класса «земля — воздух».
Согласно последним данным, которые приводит Сариа, в результате атаки США и Великобритании погибли 16 человек, более 40 получили ранения. Среди жертв есть как мирные жители, так и ополченцы. Ударам, в частности, подверглись здание радиостанции в городе Ходейда и пункт береговой охраны в торговом порту Салиф, расположенном на берегу Красного моря. Всего, по словам представителя хуситов, силы коалиции нанесли 13 ударов по Йемену. Наряду с Ходейдой атаке подверглись Сана, а также территория провинции Таиз.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.