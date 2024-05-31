Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

«Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест, <…> чтобы имена не раскрывались. <…> Мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы. Так что лучше пусть они будут гадать на этот счет, нежели получат ясное предупреждение», — добавила она.