Юрий Бурлачко: Анапа останется городом-курортом

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко разъяснил механизм реализации закона о наделении Анапы статусом муниципального округа.
Соответствующее решение, напомним, было принято вчера в ходе очередной сессии.
В своем телеграм-канале руководитель парламента отметил, что рассмотрение этого вопроса стало продолжением работы парламента по приведению в соответствие региональной нормативной правовой базы.
Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ установлены требования в отношении городских округов к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, площади территории городского округа и плотности населения на территории городского округа. При несоответствии одному из этих критериев городские округа законом субъекта РФ должны быть наделены статусом муниципального округа.
"Анапа не соответствует нормам ФЗ по доле городского населения, поскольку численность сельского населения преобладает над городским, и по предельной площади сельских населенных пунктов на территории Анапы, в связи с чем и было принято это решение.
Подчеркну, наделение таким статусом не будет являться основанием для изменений в административно-территориальном устройстве, не повлечет досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления и их должностных лиц", — написал Юрий Бурлачко.
Председатель ЗСК также добавил, что наделение новым статусом может обеспечить предоставление Анапе дополнительных финансовых возможностей в решении вопросов местного значения, что в конечном счете положительно скажется на уровне и качестве жизни людей.
«Простыми словами, полюбившийся всем россиянам город-курорт Анапа останется городом-курортом. И только в официальных документах будет содержаться сложное наименование “муниципальное образование муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края”, — подытожил Юрий Бурлачко.