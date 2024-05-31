Юрий Бурлачко: Анапа останется городом-курортом

Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ установлены требования в отношении городских округов к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, площади территории городского округа и плотности населения на территории городского округа. При несоответствии одному из этих критериев городские округа законом субъекта РФ должны быть наделены статусом муниципального округа.