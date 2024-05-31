Зеленский сообщил о «сильном» соглашении по безопасности со Швецией

Москва не против гарантий безопасности для Украины со стороны западных стран, но требует, чтоб они же гарантировали безопасность и для России. Президент Владимир Путин называл вопрос надежности таких гарантий главной проблемой, стоящей перед урегулированием конфликта с Украиной.