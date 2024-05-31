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Теперь водителей, пойманных подвыпившими или в наркотическом опьянении за рулем, могут и в тюрьму посадить: Парламент Молдовы одобрил ужесточение наказаний

Депутаты парламента большинством голосов одобрили ужесточение наказаний для водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты парламента Молдовы большинством голосов одобрили ужесточение наказаний для водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так, им грозят неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение на срок до 1 года с лишением права управления транспортными средствами.

Для тех, кто в нетрезвом виде стал виновником тяжелого или смертельного ДТП, нововведения предусматривают увеличение срока лишения свободы до 15 лет.

Срок от 3 до 7 лет ожидает тех водителей, которые в нетрезвом виде попадут в ДТП и скроются или окажутся за рулем без водительских прав.

Сурово, но на наш взгляд, справедливо.

Источник: t.me/enewsmd.

закон