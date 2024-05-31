Теперь водителей, пойманных подвыпившими или в наркотическом опьянении за рулем, могут и в тюрьму посадить: Парламент Молдовы одобрил ужесточение наказаний

Депутаты парламента Молдовы большинством голосов одобрили ужесточение наказаний для водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Так, им грозят неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение на срок до 1 года с лишением права управления транспортными средствами.
Для тех, кто в нетрезвом виде стал виновником тяжелого или смертельного ДТП, нововведения предусматривают увеличение срока лишения свободы до 15 лет.
Срок от 3 до 7 лет ожидает тех водителей, которые в нетрезвом виде попадут в ДТП и скроются или окажутся за рулем без водительских прав.
Сурово, но на наш взгляд, справедливо.
Источник: t.me/enewsmd.