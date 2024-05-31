Глава Башкирии в Стерлитамаке посетил предприятие «Шихан»

Радий Хабиров осмотрел варочный цех и цех розлива готовой продукции. Генеральный директор ООО «Шихан» Павел Самойлов во время осмотра производственных линий рассказал, что с 2023 года завод входит в «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ГК «Арнест»).
В 2023 году «Шихан» произвел 8,44 млн дал пива и пивных напитков (102,2% к уровню 2022 года). За I квартал текущего года выпуск пива составил 1,26 млн декалитров.
Глава республики на территории предприятия провел рабочее совещание. На нем президент ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» Ораз Дурдыев поблагодарил руководство республики за поддержку инвестиционных проектов предприятия. Общая сумма инвестиций оценивается в 153,9 млн рублей.
«У предприятия появился новый собственник, которому принадлежат восемь пивоваренных предприятий по России, это крупный партнер, поэтому мы сегодня как раз обсуждали взаимоотношения с новыми нашими акционерами. Нравится, что предприятие само по себе в хорошем технологическом состоянии. Наши новые коллеги готовы и дальше его развивать. Они готовы закупать у нас ячмень, и под это мы сейчас будем готовить наших аграриев. Что очень хорошо, они будут получать гарантированные заказы, дальше мы, скорее всего, общими усилиями нарастим продажи и, соответственно, производство. Это всегда те деньги, которые принадлежат республике. В целом мне нравится такой динамичный подход», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».
Справка. По данным ЕГАИС, в 2023 году на территории Республики Башкортостан производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осуществляли 29 организаций. При этом 98,6% объема формировали 2 компании: филиал АО «АБ ИнБев Эфес» (доля 71%) и ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (бывш. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен») (27,6%). На сегодняшний день 100% акцизов от производства пива и пивных напитков зачисляются в региональные бюджеты. В 2023 году от производства пива в бюджет республики уплачено 7,79 млрд рублей.