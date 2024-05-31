Глава Башкирии в Стерлитамаке посетил предприятие «Шихан»

«У предприятия появился новый собственник, которому принадлежат восемь пивоваренных предприятий по России, это крупный партнер, поэтому мы сегодня как раз обсуждали взаимоотношения с новыми нашими акционерами. Нравится, что предприятие само по себе в хорошем технологическом состоянии. Наши новые коллеги готовы и дальше его развивать. Они готовы закупать у нас ячмень, и под это мы сейчас будем готовить наших аграриев. Что очень хорошо, они будут получать гарантированные заказы, дальше мы, скорее всего, общими усилиями нарастим продажи и, соответственно, производство. Это всегда те деньги, которые принадлежат республике. В целом мне нравится такой динамичный подход», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».