«Будем опираться на мнение людей»: Вячеслав Федорищев рассказал о первых шагах на посту врио губернатора Самарской области

В пятницу, 31 мая 2024 года, президент России Владимир Путин назначил нового главу Самарской области. Должность губернатора с приставкой «врио» занял Вячеслав Федорищев — председатель правительства Тульской области. Чиновник при встрече с главой государства рассказал о своих первых шагах на новом посту.
«Будем опираться на мнение людей»
— Я знаком с Самарской областью по работе в Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Самара — это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей, — сказал Вячеслав Федорищев.
Он отметил, что работа властей в Туле строилась именно на таком подходе. При реализации каких-либо проектов чиновники опирались на мнение жителей.
«Сосредоточусь на изучении региона изнутри»
— В первое время планирую сосредоточиться на том, чтобы узнать регион изнутри. Понять от людей, какие есть задачи, наиболее интересные точки роста, и подготовить программу опережающего развития. Такую, которая позволила бы региону становиться еще сильнее, — подчеркнул Федорищев.
Владимир Путин поддержал стремления чиновника. Он тоже призвал Вячеслава Федорищева в работе опираться на мнения людей.
— Много направлений работы в области. У вас хороший опыт работы в Тульской области. Надеюсь, все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности, — сказал глава государства.
«Я не подведу»
Президент пожелал Вячеславу Федорищеву успехов на новом посту. В ответ чиновник заверил: «Я не подведу».
Вячеславу Федорищеву всего 34 года. Он родом из Ростовской области. У него экономическое образование. Несколько лет работал в Минэкономразвития РФ в Москве, затем перебрался в Тульскую область. Работал заместителем главы региона, а в последнее время первым вице-губернатором — председателем правительства.
О возможном переезде Вячеслава Федорищева в Самарскую область стало известно 31 мая 2024 года. Вскоре после новостей об отставке Дмитрия Азарова. Он проработал на посту губернатора больше шести лет и решил покинуть его по собственному желанию.