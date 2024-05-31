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Германия передаст Молдове еще 14 бронетранспортеров Piranha

Новая партия бронетранспортеров из Германии начнет поступать в Молдову в ближайшее время.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Германия поставит Молдове еще 14 бронетранспортеров Piranha. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Кишинев на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Анатолие Носатым.

Также в распоряжение Национальной армии Молдовы уже поступила партия помощи Германии.

«Оказанная сегодня помощь представляет собой еще один важный шаг в совместных усилиях по модернизации армии, особенно по ее оснащению. Оборудование, предназначенное для военнослужащих, значительно улучшит ситуацию в плане управления экстренными медицинскими ситуациями и оказания первой помощи в полевых условиях», — сказал Носатый на пресс-конференции.

Писториус в свою очередь заявил, что, помимо уже доставленных в Молдову 19 БТР Piranha, подписаны документы еще на передачу еще 14 таких же машин, а также индивидуальных систем ПВО.

«Мы поддерживаем усилия Республики Молдова по усилению противовоздушной обороны и поставим технику для этого в следующем году. Речь идет об индивидуальных системах защиты. Речь также идет о логистических автомобилях, которые мы уже поставили и будем поставлять в будущем», — заверил Писториус.

Он также добавил, что Германия всегда будет на стороне Молдовы, которая является частью европейской семьи и предпринимает важные шаги на пути к вступлению в ЕС.