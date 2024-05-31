Германия передаст Молдове еще 14 бронетранспортеров Piranha

«Оказанная сегодня помощь представляет собой еще один важный шаг в совместных усилиях по модернизации армии, особенно по ее оснащению. Оборудование, предназначенное для военнослужащих, значительно улучшит ситуацию в плане управления экстренными медицинскими ситуациями и оказания первой помощи в полевых условиях», — сказал Носатый на пресс-конференции.