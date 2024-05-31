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Минфин Беларуси отчитался о закрытии бюджета 2023 года без дефицита

Минфин заявил о бездифицитном бюджете Беларуси за 2023 год.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов сообщило, что бюджет Беларуси в 2023 году закрыт без дефицита, пишет Sputnik Беларусь.

Так, доходы республиканского бюджета за прошлый год превысили расходы почти на 1,6 миллиарда белорусских рублей. Об этом сказано в законопроекте об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023-й.

При этом изначально допускалось, что в 2023-м бюджет будет дефицитным и составит до 3,2 миллиарда белрублей.

В проекте отчета для белорусского парламента указано, что доходы в 2023-м оказались выше плана по целому ряду направлений. В частности, было собрано больше транспортного налога — свыше 323 миллионов, когда хотели около 267 миллионов белрублей.

Также общая сумма налогов была заложена на уровне примерно 22,4 миллиарда белрублей, а после уточнений собрали более 28 миллиардов белрублей. При этом основу поступлений в бюджет по-прежнему составляет остается НДС, сумма которого превысила 19,2 миллиарда белрублей. А неналоговые доходы составили примерно 5 миллиардов белрублей.

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