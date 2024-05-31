Украинский снайпер откровенно высказался о России

«Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, и они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все. Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они как идут, так и шли», — сказал он.