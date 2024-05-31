Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский снайпер откровенно высказался о России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские официальные лица уже два года обманывают свое население, рассказывая о слабости Вооруженных сил России, заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервьюYoutube-каналу Politeka.

Источник: AP 2023

«Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, и они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все. Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они как идут, так и шли», — сказал он.

По словам военнослужащего, ресурсы России не только не заканчиваются, но и преумножаются. Прошинский отметил, что он готов отказаться от своих слов, если реальность докажет обратное.

«Готов согласиться со всеми, что у них все закончилось, даже готов перекреститься и сказать, наконец-то этот день настал, но что-то мне подсказывает, что это не так», — заключил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.