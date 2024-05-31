Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — заявил российский президент. Он также уточнил, что в ходе совещания ожидается выступление нескольких докладчиков и передал слово главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову.