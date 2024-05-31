Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — заявил российский президент. Он также уточнил, что в ходе совещания ожидается выступление нескольких докладчиков и передал слово главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову.
В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник главы государства Николай Патрушев.
В марте страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представили декларацию, принятую по итогам саммита в Минске 23 ноября. В документе подчеркивается необходимость борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.