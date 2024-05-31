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Депутат Михаил Матвеев прокомментировал отставку Дмитрия Азарова

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев прокомментировал отставку главы Самарской области Дмитрия Азарова по собственному желанию. По мнению парламентария, аргументы экс-губернатора о своем решени достаточно противоестественны.

Источник: Коммерсантъ

«Как только затянулась пауза с формированием правительства Самарской области и ареста его председателя Виктора Кудряшова, это выбило Дмитрия Азарова. Он не сумел собраться. Бегство и аресты региональных министров и их заместителей показывали, что исполнительная власть деградирует, а управленческий кризис должен разрешиться», — сказал господин Матвеев.

«В итоге приходит молодой и энергичный врио губернатора. А местные “элиты” ждут серьезные потрясения и перемены», — сказал господин Матвеев.

Глава Самарской области сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.