Депутат Михаил Матвеев прокомментировал отставку Дмитрия Азарова

«Как только затянулась пауза с формированием правительства Самарской области и ареста его председателя Виктора Кудряшова, это выбило Дмитрия Азарова. Он не сумел собраться. Бегство и аресты региональных министров и их заместителей показывали, что исполнительная власть деградирует, а управленческий кризис должен разрешиться», — сказал господин Матвеев.