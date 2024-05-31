Какие ценности для Токаева стоят на первом месте

Об этом он заявил, выступая 31 мая 2024 года на встрече с учеными.
«Для меня, как главы государства, на первом месте стоят ценности нашей Независимости, благополучие народа и поступательное развитие страны. Я всегда следую этому основополагающему принципу. За пять лет нам удалось осуществить по-настоящему масштабные институциональные преобразования практически во всех ключевых сферах, от политики и экономики, до культуры и образования. Но самое главное — мы пробудили в людях веру в реальность перемен. И с намеченного пути мы уже не свернем, продолжим планомерно осуществлять все задуманные реформы».
По его словам, проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, Казахстан выстраивает равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами.
«Мы ориентируемся на партнерство, последовательно возводим мосты сотрудничества и взаимопонимания, а не стены отчуждения и недоверия. Однако в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика — это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение».
Президент подчеркнул, что, делая выбор в пользу дипломатии и диалога, Казахстан показывает «приверженность построению гармоничной и справедливой международной структуры».
«Мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны».
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В аэропорту его встретил аким Ерболат Досаев. Затем главе государства показали новый международный терминал аэропорта южной столицы.