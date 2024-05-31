Лукашенко протестировал новый отечественный топор



Одновременно он поставил жесткую задачу — уже в течение этого года освоить производство подобных товаров, необходимых для работы с древесиной. «Это позор, что мы больше половины (от территории страны. — Прим. БЕЛТА) имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. — Прим. БЕЛТА) все для леса должен делать здесь. Если не могут что-то для бензопилы (произвести. — Прим. БЕЛТА) — на первых этапах закупим. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать», — поручил глава государства.



Президент поручил взять этот вопрос на контроль КГК, ведь подобной продукции закупается ежегодно на миллионы долларов.