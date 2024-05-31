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Лукашенко протестировал новый отечественный топор

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал новый отечественный топор. Видеоролик об этом опубликован в Telegram-канале «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.

Источник: Telegram-канала "Пул Первого"

«Хороший топор, но есть над чем работать», — сделал заключение глава государства после рубки.
Лукашенко показали новые отечественные топоры, а он поставил перед промышленниками жесткую задачу

Как известно, Президент любит и умеет рубить дрова. И особенно в последнее время не скрывал разочарования в том, что для этого дела, оказывается, нет достойного отечественного инвентаря. Поэтому Александр Лукашенко, взяв административный «топор», рубанул сплеча и потребовал от промышленников выдать на-гора главное орудие труда лесорубов.

Во время рабочей поездки в Оршу 29 мая первые образцы современных отечественных топоров главе государства представил курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. Оказалось, буквально накануне «тест-драйв» новых топоров провел премьер-министр Роман Головченко, но Александр Лукашенко не стал верить на слово и пообещал опробовать изделия самостоятельно.


Одновременно он поставил жесткую задачу — уже в течение этого года освоить производство подобных товаров, необходимых для работы с древесиной. «Это позор, что мы больше половины (от территории страны. — Прим. БЕЛТА) имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. — Прим. БЕЛТА) все для леса должен делать здесь. Если не могут что-то для бензопилы (произвести. — Прим. БЕЛТА) — на первых этапах закупим. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать», — поручил глава государства.

Президент поручил взять этот вопрос на контроль КГК, ведь подобной продукции закупается ежегодно на миллионы долларов.

Лукашенко Александр