СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине

Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, «умер мозг». Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине — Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.