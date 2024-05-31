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СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L'Est Républicain.

Источник: © РИА Новости

«Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник», — пишет автор.

Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, «умер мозг». Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине — Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.

Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.