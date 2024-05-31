Константин Шевченко стал заместителем главы Екатеринбурга

Об этом сообщил официальный портал горадминистрации Екатеринбург.рф.
Ранее Константин Шевченко занимал должность директора департамента образования Администрации Екатеринбурга. Его назначение на новый пост вступит в силу 1 июня.
Константин Шевченко родился 22 июня 1976 года в Ревде. В 1999 году окончил УрГППУ по специальности «Профессиональное обучение», а в 2000 году — аспирантуру Института развития регионального образования в Екатеринбурге.
С 2000 по 2003 год работал главным специалистом в министерстве строительства и архитектуры. В 2003 году стал директором Уральского государственного колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.
В 2010 году возглавил Дворец молодежи. 5 октября 2020 года возглавил Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Одним из недавних публичных выступлений Константина Шевченко стала работа на заседании гордумы, где он сообщил, что в 99% образовательных организаций установлено видеонаблюдение.
«Система образования Екатеринбурга включает 544 организации, расположенных в 675 зданиях. Все они разбиты на категории опасности: от I до IV. Подавляющее большинство, 500 учреждений уральской столицы, относятся к III группе, то есть безопасны», — объяснил Константин Шевченко.