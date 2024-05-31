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Константин Шевченко стал заместителем главы Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил Константина Шевченко своим профильным заместителем, курирующим вопросы социальной политики.

Об этом сообщил официальный портал горадминистрации Екатеринбург.рф.

Ранее Константин Шевченко занимал должность директора департамента образования Администрации Екатеринбурга. Его назначение на новый пост вступит в силу 1 июня.

Константин Шевченко родился 22 июня 1976 года в Ревде. В 1999 году окончил УрГППУ по специальности «Профессиональное обучение», а в 2000 году — аспирантуру Института развития регионального образования в Екатеринбурге.

С 2000 по 2003 год работал главным специалистом в министерстве строительства и архитектуры. В 2003 году стал директором Уральского государственного колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.

В 2010 году возглавил Дворец молодежи. 5 октября 2020 года возглавил Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

Одним из недавних публичных выступлений Константина Шевченко стала работа на заседании гордумы, где он сообщил, что в 99% образовательных организаций установлено видеонаблюдение.

«Система образования Екатеринбурга включает 544 организации, расположенных в 675 зданиях. Все они разбиты на категории опасности: от I до IV. Подавляющее большинство, 500 учреждений уральской столицы, относятся к III группе, то есть безопасны», — объяснил Константин Шевченко.