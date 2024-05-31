В Челябинской области роженицы во время выписки будут получать полезные подарки от региона

Новая акция разработана в рамках национального проекта «Семья».
— Сегодня, в канун Дня защиты детей, вручил первые наборы мамам, которые выписываются из областного перинатального центра, — рассказал Алексей Текслер в официальном Telegram-канале. — Пожелал здоровья малышам, счастья и благополучия семьям.
В подарочных наборах, которые будут раздавать — кокон для малыша, подгузники и энциклопедия для родителей, которую подготовили эксперты-педиатры.
После родов организм женщины очень ослаблен и требует восстановления. А что для этого нужно сделать, южноуральцам рассказала акушерка акушерского (физиологического) отделения клиники ЮУГМУ Ольга Валеева.