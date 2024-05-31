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В Челябинской области роженицы во время выписки будут получать полезные подарки от региона

В Челябинской области в честь Года семьи запустили важную акцию. Благодаря ей каждая мама перед выпиской будет получать подарок от региона. Первые наборы губернатор региона Алексей Текслер уже вручил, рассказав, что в них входит.

Источник: Алексей Текслер/t.me

Новая акция разработана в рамках национального проекта «Семья».

— Сегодня, в канун Дня защиты детей, вручил первые наборы мамам, которые выписываются из областного перинатального центра, — рассказал Алексей Текслер в официальном Telegram-канале. — Пожелал здоровья малышам, счастья и благополучия семьям.

В подарочных наборах, которые будут раздавать — кокон для малыша, подгузники и энциклопедия для родителей, которую подготовили эксперты-педиатры.

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