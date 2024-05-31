Власти Башкирии договорились построить в Узбекистане совместный технопарк

Для властей Башкирии уходящая рабочая неделя началась с поездки на масштабный форум регионов России и Узбекистана. В торжественной и деловой части мероприятия приняли участие главы государств Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.
Деловая программа башкирской делегации под руководством главы республики Радия Хабирова также оказалась очень насыщенной. За три дня представители властей и крупных предприятий республики приняли участие в экономическом форуме и провели ряд переговоров с бизнес-сообществом дружественной страны.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
27 мая состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Вместе они обсудили несколько совместных башкирско-узбекских проектов в экономике и социальной сфере.
«Мы активно развиваем отношения с Башкортостаном. Совсем недавно делегации регионов Узбекистана посетили ваш регион. Во время визитов обсудили большое количество направлений совместной работы, в том числе организацию на территории Ташкентской области филиала особой экономической зоны “Алга”.
Как отметил после рабочей встречи Радий Хабиров, за последние два года экономическое сотрудничество между Башкирией и регионами Узбекистана вышло на принципиально новый, максимально эффективный уровень.
«За последние два года наше сотрудничество перешло в плоскость конкретных решений и проектов. Уверен, что в ближайшее время мы приступим к их реализации. Для этого есть все возможности. Недавно Башкортостан посетили шесть делегаций регионов Узбекистана. По итогам наших встреч уже готовим ряд соглашений в различных сферах».
Также власти Башкирии и Узбекистана договорились о расширении сотрудничества в конкретных отраслях и наметили общие точки экономического роста.
«Мы открываем уникальные возможности для совместной работы. В Узбекистане очень развиты машиностроение, легкая промышленность, газо- и нефтехимия. Здесь разумное и понятное нам законодательство».
ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Позднее, в рамках официального визита, глава Башкирии побывал на одной из крупнейших промышленных площадок Центральной Азии в Ташкенте. Здесь располагаются 16 высокотехнологичных производств, где работают более пяти тысяч специалистов в различных отраслях.
В ташкентском технопарке выпускают промышленные, то есть максимально мощные кондиционеры, системы охлаждения, лифты, эскалаторы, водяные насосы, газовые счетчики, бойлеры для нагрева воды, бытовые и торговые холодильники, стиральные машины и фурнитуру для мебели.
«Технопарки — один из эффективных инструментов для развития экономики. На территории Башкортостана активно развиваем сеть технопарков, куда приходят новые резиденты. Поэтому видим необходимость дальнейшего расширения такого формата работы, в том числе с международным участием».
Итогом визита делегации Башкирии стало подписание совместных меморандумов о взаимопонимании с Ферганской и Ташкентской областями Узбекистана.
— Видите, какие тектонические изменения происходят во внешнеэкономических отношениях. Есть Форум регионов России и Беларуси, есть Форум регионов России и Казахстана, который Уфа будет принимать в этом году. Был Форум регионов России и Узбекистана. И главы наших государств — Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиеев — приняли решение трансформировать форум в Совет регионов. То есть это более высокий уровень представительства, кооперации, — подытожил в разговоре с журналистами Радий Хабиров.