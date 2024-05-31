Власти Башкирии договорились построить в Узбекистане совместный технопарк

— Видите, какие тектонические изменения происходят во внешнеэкономических отношениях. Есть Форум регионов России и Беларуси, есть Форум регионов России и Казахстана, который Уфа будет принимать в этом году. Был Форум регионов России и Узбекистана. И главы наших государств — Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиеев — приняли решение трансформировать форум в Совет регионов. То есть это более высокий уровень представительства, кооперации, — подытожил в разговоре с журналистами Радий Хабиров.