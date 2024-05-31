Президент ознакомился с крупными инвестпроектами для Бухарской области

На выставке президенту продемонстрировали большие и малые котлы для отопительных систем, детали для тяжелой и легкой промышленности, холодильники, электротехническое оборудование, мотоциклы. Вся эта продукция будет способствовать реализации запланированных проектов.
Президенту рассказали, что за последние семь лет в область привлечены инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. В результате этого было создано 90 тысяч рабочих мест и возможность экспорта на сумму 1,8 миллиарда долларов.
В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, в регионе сформировано 80 проектов общей стоимостью 14 миллиардов долларов, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму 4 миллиарда долларов президенту вместе представили инвесторы и руководители отраслей.
В проекты инвестируют компании из Китая, России, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Индии, Малайзии, Южной Кореи и других стран. Они охватывают такие отрасли, как производство строительных материалов, электротехника, химия, текстиль, продукты питания, фармацевтика, медицина, горнодобывающая промышленность, рыбоводство.
В частности, планируется строительство ветроэлектростанции мощностью 600 мегаватт в Гиждуванском районе в сотрудничестве с Китаем, освоение графитового месторождения и организация производства аккумуляторов для электроскутеров в Пешкунском районе с участием малайзийского инвестора, а также создание химического кластера в Бухарском районе иранскими инвесторами.
Реализация этих 80 проектов обеспечит занятость более 22,2 тысячи человек.
Отметим, что свою поездку в Бухарскую область президент начал с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, где осмотрел проделанную по его инициативе работу по благоустройству и восстановлению исторического облика комплекса.
Кроме того, глава государства побывал в свободной экономической зоне «Каракуль», где накануне было запущено предприятие Enpipe. Проект общей стоимостью 58 миллионов долларов реализован полностью за счет иностранных инвестиций. Привезено и установлено современное оборудование из Китая, Турции, Нидерландов и Испании, что позволило наладить производство мощностью 300 тысяч тонн металлических труб в год.