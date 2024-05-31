Президент ознакомился с крупными инвестпроектами для Бухарской области

В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, в регионе сформировано 80 проектов общей стоимостью 14 миллиардов долларов, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму 4 миллиарда долларов президенту вместе представили инвесторы и руководители отраслей.