Культурная жена, опыт работы с инвесторами: что еще стоит знать о врио губернатора Самарской области Вячеславе Федорищеве

О своей личной жизни чиновник не распространяется. Известно, что его жена Александра также училась в РАНХиГС, но она моложе мужа — Александре исполнилось 30 лет, поженились молодые люди в 2015 году. Александра увлекается культурой, катается на горных лыжах. Как пишут в телеграм-каналах Тулы, она музейщица, работала в Политехническом музее и должна была открывать в Туле его филиал. Стоит отметить, что именно при Алексее Дюмине и его коллегах в Тульской области произошло много значимых событий в области культуры: появился музейный квартал, центр «Октава».