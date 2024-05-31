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Культурная жена, опыт работы с инвесторами: что еще стоит знать о врио губернатора Самарской области Вячеславе Федорищеве

Жена врио губернатора Вячеслава Федорищева занималась культурной жизнью Тулы.

Источник: РИА "Новости"

Биография Вячеслава Федорищева, врио губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. Об этой его странице жизни практически ничего не известно, даже то, в какой школе он учился. После 11 класса он поступил в Академию народного хозяйства при правительстве РФ, на факультет экономических и социальных наук, успешно окончил обучение в 2010 году по специальности менеджер организации.

В 2013 году защитил диссертацию на тему «Государственно-частное партнерство в условиях глобализации мировых хозяйственных связей». Стал кандидатом экономических наук.

В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС. После защиты диссертации устроился работать в Министерство экономического развития, прошел путь от референта департамента стратегического управления до советника министра экономического развития.

В апреле 2015 года Федорищев стал руководителем Департамента стратегического развития министерства экономического развития. И уже с этой должности был приглашен в 2016 году Алексеем Дюминым в Тулу. Здесь он стал заместителем губернатора, а уже в октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы, курировал вопросы экономики, развития предприятий и агропромышленности. Прошел «школу губернаторов» попал в список президентских кадров. В октябре 2022 года стал председателем правительства Тульской области.

Чем запомнился на посту в Туле

Вячеслав Федорищев на своей работе в Туле чаще всего имел дело с экономическим блоком вопросов. Он — человек команды Алексея Дюмина.

— Великий командир! Сейчас у него очень ответственная, большая работа. Вчера президентом он был назначен секретарём Государственного Совета Российской Федерации, — так он высказался накануне о своем руководителе.

В своей работе он часто проводил встречи с предпринимателями, студентами, выстраивал стратегию взаимодействия между предприятиями и вузами. Подчеркивал необходимость воспитывать молодежь, которой захочется оставаться в регионе.

По работе новому главе области часто приходилось общаться с предпринимателями и депутатами.

В своих интервью он рассказывал о работе с инвесторами и о том, что в Туле за каждым инвестором закреплен персональный менеджер. Также он отмечал, что несмотря на санкции в регионе все отрасли экономики показывают постоянный рост. Знакома ему и работа по развитию туристического потенциала области, а также работа с моногородами.

Также местные предприниматели рассказывают, что он проводил личные приемы для представителей бизнеса, а также юными талантами.

В Самарской области Федорищев пообещал в первую очередь пообщаться с жителями, узнать регион изнутри и услышать первоочередные запросы. С учетом этого будет строиться стратегия работы.

— Понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста — и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться ещё сильнее.

Личная жизнь, жена Вячеслав Федорищева

О своей личной жизни чиновник не распространяется. Известно, что его жена Александра также училась в РАНХиГС, но она моложе мужа — Александре исполнилось 30 лет, поженились молодые люди в 2015 году. Александра увлекается культурой, катается на горных лыжах. Как пишут в телеграм-каналах Тулы, она музейщица, работала в Политехническом музее и должна была открывать в Туле его филиал. Стоит отметить, что именно при Алексее Дюмине и его коллегах в Тульской области произошло много значимых событий в области культуры: появился музейный квартал, центр «Октава».