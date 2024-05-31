Зеленский заявил, что получил послание от США

«Мы получили сообщение от американской стороны рано утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше», — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.