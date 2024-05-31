Зеленский заявил, что получил послание от США

Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию,
«Мы получили сообщение от американской стороны рано утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше», — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие «безо всяких ограничений» на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».