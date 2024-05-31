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«Их окружили». Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке сразу в двух городах: в Волчанске и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах», — отметил он.

По словам эксперта, в Волчанске ВСУ фактически отрезаны от снабжения, и по сути попали в ловушку. Он также добавил, что идентичная ситуация сложилась и у Часова Яра.

«Факт в том, что они отрезаны, и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же, как и окружение в Волчанске», — резюмировал он.

Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы.