В омском министерстве региональной безопасности новое назначение

У Алексея Кубица, министра региональной безопасности Омской области, появился ещё один заместитель. Пост занял Андрей Сухих. Распоряжение о назначении подписано губернатором региона Виталием Хоценко.
«Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 31 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — сказано в распоряжении.
Андрей Сухих ранее работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области. Сначала был пресс-секретарем, а потом заместителем начальника управления организации деятельности. Кроме того, Андрей Сухих является одним из победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение».
Теперь у министра безопасности три заместителя — Дмитрий Гарнагин, который является первым заместителем, Юрий Хлебков и Андрей Сухих.