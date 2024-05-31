В омском министерстве региональной безопасности новое назначение

Андрей Сухих ранее работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области. Сначала был пресс-секретарем, а потом заместителем начальника управления организации деятельности. Кроме того, Андрей Сухих является одним из победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение».