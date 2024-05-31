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В омском министерстве региональной безопасности новое назначение

У министра появился ещё один заместитель.

Источник: Om1.ru

У Алексея Кубица, министра региональной безопасности Омской области, появился ещё один заместитель. Пост занял Андрей Сухих. Распоряжение о назначении подписано губернатором региона Виталием Хоценко.

«Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 31 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — сказано в распоряжении.

Андрей Сухих ранее работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области. Сначала был пресс-секретарем, а потом заместителем начальника управления организации деятельности. Кроме того, Андрей Сухих является одним из победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение».

Теперь у министра безопасности три заместителя — Дмитрий Гарнагин, который является первым заместителем, Юрий Хлебков и Андрей Сухих.