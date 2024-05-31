Кто возглавлял Самарскую область?

Вспоминаем самарских губернаторов, которые возглавляли регион в разные годы, чем они запомнились самарцам и как сложилась их жизнь и карьера после ухода с поста.
Константин Титов.
Первый народный губернатор Самарской области, который дважды становился главой региона. Во время августовского путча 1991 года дальновидно ушел на больничный, написав письмо с поддержкой Бориса Ельцина. Был назначен первым президентом РФ главой администрации Самарской области. В 1996 году был избран губернатором.
Запомнился тем, что дважды уходил в отставку. Сначала в апреле 2000 года, тогда он как самовыдвиженец участвовал в досрочных выборах президента РФ. Занял шестое место, за него проголосовало менее 1,5% избирателей.
Вернулся на прост губернатора региона, победив в выборах — набрал более 53% голосов.
В 2005 году Самарская губернская дума одобрила кандидатуру Титова на пост главы региона, предложенную Президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2007 года с третьей попытки ушел с поста губернатора.
До 2014 год был сенатором Совета Федерации от Самарской области, пока его на этом посту по инициативе губернатора Николая Меркушкина не сменил Дмитрий Азаров.
Юрий Логойдо.
Исполнял обязанности губернатора региона всего 3 месяца с 6 апреля по 7 июля 2000 года.
Почетный гражданин Самарской области, ушел из жизни в ноябре 2023 года.
Владимир Артяков.
Его «трудовая пятилетка» на посту главы области продлилась с 2007 по 2012 год.
Запомнился тем, что успешно совмещал должность госслужащего и зампредседателя совета директоров ОАО «АвтоВАЗ».
Досрочно ушёл в отставку в мае 2012 года по собственному желанию, хотя срок его полномочий истекал в августе.
Вскоре после своей отставки Артяков был назначен на должность заместителя генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии», но дальновидно сохранил своё членство в Совете директоров АвтоВАЗа.
Сегодня входит в список лиц, против которых введены санкции всех стран Евросоюза, США и Канады.
Николай Меркушкин.
Пробыл на посту губернатора 7 лет — с 1995 по 2012 год.
Правление Николая Меркушкина запомнилось самарцам масштабной эпопеей со строительством стадиона «Самара Арена» и связанными с этими скандалами, закрытием ряда прицефабрик и других региональных предприятий, массовым наплывом продукции из Мордовии.
24 сентября 2017 года Меркушкин ушел в отставку по официальной версии — по собственному желанию. После его ухода было заведено несколько громких уголовных дел по хищениям средств из бюджета.
Указом Президента России был назначен Специальным представителем Президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Публичной активности экс-губернатор не проявляет, получает добавку к пенсии из бюджета Самарской области.