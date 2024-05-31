Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.
В публикации шла речь о том, что премьер-министр Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля.
«Двести тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину», — говорилось в тексте.
Через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности, а агентство не является ее источником. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался.
«Мы выясняем, что произошло», — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец.
Местные СМИ предполагают, что это результат взлома.