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Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

РАР аннулировало сообщение о частичной мобилизации сразу после публикации.

Источник: РИА "Новости"

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.

В публикации шла речь о том, что премьер-министр Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля.

«Двести тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину», — говорилось в тексте.

Через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности, а агентство не является ее источником. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался.

«Мы выясняем, что произошло», — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец.

Местные СМИ предполагают, что это результат взлома.