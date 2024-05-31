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В Алматы прошла встреча министров обороны стран ОДКБ

В Алматы проведено заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ, передает DKNews.kz.

Источник: gov.kz

В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации.

Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.

На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.

«В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей Организации».

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков