В Алматы прошла встреча министров обороны стран ОДКБ

В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации.
Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.
Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.
На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.
«В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей Организации».