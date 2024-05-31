WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России

Однако, дальнобойные ракеты ATACMS Украине все еще запрещено использовать для ударов по России, добавил неназванный американский чиновник. О том, что решение США позволит Украине использовать HIMARS, также сообщает The Guardian. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил изданию, что снятие запрета значительно улучшит оборону границы страны.
Накануне, 30 мая, издание Pollitico сообщило, что президент США Джо Байден втайне снял запрет на использование Украиной американского оружия для ударов территории России. До этого власти США неоднократно заявляли, что не одобряют подобных ударов и не разрешают использовать для них сове вооружение.
В последнее время западные страны стали чаще обсуждать возможность разрешить ВСУ бить по территории России полученным оружием. В середине мая глава британского Минобороны Грант Шаппс сообщил, что Лондон предоставил Киеву разрешение на атаки по Крыму. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что выступает за снятие для Украины ограничений на нанесение ударов по российской территории западным оружием.
Недавно Нидерланды и Дания разрешили ВСУ использовать истребители, которые обе страны скоро передадут Украине, для ударов по России. Германия также разрешила использовать поставляемое ею оружие для ударов по РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют».