WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России

В последнее время западные страны стали чаще обсуждать возможность разрешить ВСУ бить по территории России полученным оружием. В середине мая глава британского Минобороны Грант Шаппс сообщил, что Лондон предоставил Киеву разрешение на атаки по Крыму. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что выступает за снятие для Украины ограничений на нанесение ударов по российской территории западным оружием.