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Лукашенко направил приветствие участникам конкурса «Телевершина»

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя», — говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории.

«Уверен, что конкурсные награды найдут своих достойных обладателей, а церемония чествования победителей и лауреатов станет настоящим праздником и очередной яркой страницей в летописи белорусского телевидения», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко Александр