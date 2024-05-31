Лукашенко направил приветствие участникам конкурса «Телевершина»

«Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя», — говорится в приветствии.



Александр Лукашенко отметил, что каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории.



«Уверен, что конкурсные награды найдут своих достойных обладателей, а церемония чествования победителей и лауреатов станет настоящим праздником и очередной яркой страницей в летописи белорусского телевидения», — подчеркнул глава государства.