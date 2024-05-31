Визит парламентской делегации Беларуси в Китай завершился

Намечены и новые направления сотрудничества стран, среди них международно-правовой аспект. Отношениям Беларуси и Китая — больше 30 лет. Тесная дружба — не просто традиция, а искреннее стремление развивать всестороннее и всепогодное стратегическое партнерство.