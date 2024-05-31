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Визит парламентской делегации Беларуси в Китай завершился

Завершился официальный визит белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в подошел к концу.

Источник: ОНТ

Экономическая безопасность, законотворчество, здравоохранение, гуманитарная сфера — за три дня обсудили широкий спектр тем. Важность визиту придало первое заседание Комитета высокого уровня.

Намерены развивать и сотрудничество в здравоохранении. Наша делегация посетила и объекты социальной инфраструктуры Пекина, в том числе больницу «Чаоян». Министр здравоохранения провел переговоры с представителями ряда компаний.

Намечены и новые направления сотрудничества стран, среди них международно-правовой аспект. Отношениям Беларуси и Китая — больше 30 лет. Тесная дружба — не просто традиция, а искреннее стремление развивать всестороннее и всепогодное стратегическое партнерство.