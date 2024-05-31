Государству вернут активы еще на 235 млрд тенге

Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции предприятий недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.