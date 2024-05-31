Посол США Кент Логсдон покинул Молдову

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Кент Логсдон в пятницу утром покинул Молдову в связи с истечением срока его пребывания на посту посла Соединенных Штатов в республике.
Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе, которое также опубликовало прощальный видеоролик, записанный Логсдоном.
«Молдова стала нашим вторым домом за два с половиной года пребывания в должности. Вместе с (супругой — Ред.) Мишель мы искренне благодарны за возможность работать в вашей стране. За время, что мы провели здесь, мы имели честь познакомиться со многими замечательными людьми, особенно с талантливой молодежью, которые являются будущим Молдовы. Тепло и гостеприимство молдавских людей тронули наши сердца», — сказал Логсдон.
В последний месяц своего пребывания на посту посла США в Молдове Логсдон провел встречи с руководством страны, министром иностранных дел республики, а также посетил Тирасполь, где побеседовал с главой Приднестровья.
Президент Молдовы Майя Санду 28 мая наградила Логсдона Орденом Почета.
На посту посла США в Молдове Логсдона сменит Келли Адамс-Смит, документ о ее назначении 14 марта подписал президент Джо Байден.
Адамс-Смит — карьерный дипломат. Ранее занимала должность старшего координатора по вопросам национальной безопасности в офисе вице-президента Камалы Харрис. Была временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в посольстве США в Чешской Республике.
Она также отметилась как экономический советник в посольстве США в Лондоне.
В 2011 — 2013 годах занимала должность заместителя исполнительного секретаря Совета национальной безопасности Белого дома.
В ранге дипломата работала в Болгарии, Эстонии и России.
В 2019 — 2021 годах была преподавателем Национального военного колледжа.
Имеет степени бакалавра и магистра Американского университете в Вашингтоне, а также Гарвардского университета. Келли Адамс-Смит замужем, у нее двое детей.