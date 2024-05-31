Посол США Кент Логсдон покинул Молдову

«Молдова стала нашим вторым домом за два с половиной года пребывания в должности. Вместе с (супругой — Ред.) Мишель мы искренне благодарны за возможность работать в вашей стране. За время, что мы провели здесь, мы имели честь познакомиться со многими замечательными людьми, особенно с талантливой молодежью, которые являются будущим Молдовы. Тепло и гостеприимство молдавских людей тронули наши сердца», — сказал Логсдон.