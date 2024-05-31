В Литве заявили о праве Украины нанести удары по территории Беларуси

Он также пояснил, что страны-союзники Киева должны «разрешить» Украине самой определяться, куда наносить удар, с использованием западного оружия. Об этом пишет РИА Новости.
«Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их еще куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен», — сказал Габриелюс Ландсбергис.
Также министр уточнил, что, по его словам, потенциальными целями украинских ударов могут быть военные городки и склады военной техники.