В Литве заявили о праве Украины нанести удары по территории Беларуси

«Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их еще куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен», — сказал Габриелюс Ландсбергис.