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В Узбекистане отменят государственную регистрацию лекарственных веществ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане принят новый закон, в соответствии с которым отменяется государственная регистрация лекарственных веществ (субстанций). Также законом предусмотрены новые полномочия для Министерства здравоохранения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно внесенным изменениям, порядок государственной регистрации лекарственных веществ, ранее действующий в рамках закона «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности», отменяется. Вместо этого Министерству здравоохранения передаются полномочия по утверждению нового порядка отнесения лекарственных средств к категориям, отпускаемым по рецепту и без рецепта.

Теперь каждое лекарственное средство, предназначенное для отпуска по рецепту и без него, должно содержать соответствующую информацию в своих инструкциях по применению, а также быть зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий.

В рамках усилий по развитию импортозамещения закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» теперь предоставляет юридическим лицам право на производство на основе лицензии определенных прекурсоров, включенных в специальный список.

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