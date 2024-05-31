Пенсионерам и бюджетникам в Молдове доплачивают по 2000 леев в месяц: Уже 25 тысяч человек получают надбавки — как можно получить помощь

Ужасно, что зарплаты наших школьных учителей и воспитателей в детских садах с многолетним стажем работы едва превышает 6000 леев. Технические работники получают в два раза меньше. Большинство пенсионеров в автономии, как и по всей стране, буквально живут за чертой бедности… в то время как зарплаты министров и депутатов PAS после недавнего повышения стали свыше 50 тысяч леев.