«Уже во второй раз наши пенсионеры и работники бюджетной сферы получили ежемесячные надбавки в размере 2000 леев. Сегодня количество получателей этой помощи достигло свыше 25 тысяч человек по всей Гагаузии, и продолжает расти. В этом месяце наши люди получили свыше 50 млн леев помощи», — сообщает башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
Всё новые и новые люди подают заявки на участие в этой программе, открывают счета в российской системе МИР и получают на эти счета обещанную помощь.
Мы, руководство Гагаузии, наши российские партнеры и меценаты, держим своё слово. Люди получают помощь уже сейчас, а не через 40 лет, когда Санду обещает привести нас в Евросоюз.
Значимость этой поддержки для жителей автономии, особенно для тех, кто находится в уязвимом положении — трудно переоценить. Надбавки помогают нашим людям буквально выживать.
Ужасно, что зарплаты наших школьных учителей и воспитателей в детских садах с многолетним стажем работы едва превышает 6000 леев. Технические работники получают в два раза меньше. Большинство пенсионеров в автономии, как и по всей стране, буквально живут за чертой бедности… в то время как зарплаты министров и депутатов PAS после недавнего повышения стали свыше 50 тысяч леев.
Надбавки для наших пенсионеров и бюджетников — это лишь наш первый шаг, направленный на оказание помощи самым незащищенным. В будущем мы расширим наши социальные программы и запустим новые.
Жители Гагаузии имеют право на достойную жизнь уже сегодня, уже сейчас, а не через 15−20 или 50 лет, когда, как нам обещают Санду и PAS, Молдова вступит в ЕС.