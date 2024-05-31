Илан Шор: «Этот год — решающий для Молдовы»

Шор уверен, что ничего хорошего эти союзы не несут, ведь при действующем режиме, который настаивает на интеграции и объединении, жизнь в Молдове стала хуже: «В 10 раз увеличилась цена на газ, в 3 раза цена на электроэнергию, нет экспорта сельхозпродукции, индексация пенсии самая низкая за последние 30 лет, отток населения составляет 6%. При нынешней власти люди стали жить плохо. Гораздо хуже, чем до этого».