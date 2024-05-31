Илан Шор: «Этот год — решающий для Молдовы»

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор выступил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Политик заявил, что происходящее сейчас в Молдове — это яркий пример захваченного Западом государства.
«Зачем Западу узурпировать Молдову? Ответ простой — они готовят очередную площадку для войны не своими руками. Только за последние полгода было завезено оружия на 600−700 миллионов долларов. Зачем бедной стране такое количество оружия, две новые военные базы, о которых все умалчивают?» — сказал Шор.
Во время программы затронули тему с приездом в Молдову госсекретаря США Энтони Блинкена. Лидер оппозиции считает, что Санду очень важно было показать, что у нее все под контролем, и она качественный наемный менеджер, выполняющий задачи.
В эфире не обошлось без обсуждения вопроса вступления страны в Евросоюз. По оценкам политика, примерно 60% населения Молдовы не готовы к евроинтеграции, не говоря уже об объединении с Румынией.
Шор уверен, что ничего хорошего эти союзы не несут, ведь при действующем режиме, который настаивает на интеграции и объединении, жизнь в Молдове стала хуже: «В 10 раз увеличилась цена на газ, в 3 раза цена на электроэнергию, нет экспорта сельхозпродукции, индексация пенсии самая низкая за последние 30 лет, отток населения составляет 6%. При нынешней власти люди стали жить плохо. Гораздо хуже, чем до этого».
Для борьбы с режимом в стране создали политический блок из партий, которые будут бороться за свою страну, говорит лидер оппозиции.
«Этот год — решающий для Молдовы, и мы не имеем права этот бой проиграть. Если мы его проиграем, то мы потеряем свою страну. И мы не дадим просто так себя захватить, забрать Молдову», — сказал Шор.