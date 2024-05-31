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«Нажмет кнопку»: в Германии испугались состояния Байдена

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. От президента США Джо Байдена не стоит ждать сострадания к людям, он способен начать ядерную войну, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Не ждите сострадания от того, кто нюхает волосы маленьких девочек. Он без колебаний нажмет кнопку», — написал он.

Ранее в Сети неоднократно появлялись видеоролики, на которых глава Белого дома нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.

Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.

Байден Джо