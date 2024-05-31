«Нажмет кнопку»: в Германии испугались состояния Байдена

Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.