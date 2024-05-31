Депутат Рады Гончаренко: первая группа французских инструкторов едет на Украину

Сегодня, 31 мая, источники агентства Bloomberg сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск на Украине. Собеседники агентства утверждают, что он может объявить о создании коалиции на предстоящей торжественной церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Мероприятие пройдет на пляже Омаха 6 июня. Отправку инструкторов на Украину поддерживают страны Балтии.
27 мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документ, который разрешает французским военным инструкторам легально работать в учебных центрах на Украине. Минобороны Франции в тот же день уточнило, что вопрос отправки инструкторов «продолжает оставаться предметом работы». Президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные специалисты уже находятся на Украине и «несут потери». По его словам, под видом наемников они обслуживают поставленную Киеву военную технику.