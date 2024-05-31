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Депутат Рады Гончаренко: первая группа французских инструкторов едет на Украину

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил со ссылкой на свои источники, что на Украину уже отправилась первая группа военных инструкторов из Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале, не приведя никаких подробностей. Официальных сообщений об этом не было. Ранее Минобороны Франции утверждало, что этот вопрос пока только обсуждается.

Источник: AP 2023

Сегодня, 31 мая, источники агентства Bloomberg сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск на Украине. Собеседники агентства утверждают, что он может объявить о создании коалиции на предстоящей торжественной церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Мероприятие пройдет на пляже Омаха 6 июня. Отправку инструкторов на Украину поддерживают страны Балтии.

27 мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документ, который разрешает французским военным инструкторам легально работать в учебных центрах на Украине. Минобороны Франции в тот же день уточнило, что вопрос отправки инструкторов «продолжает оставаться предметом работы». Президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные специалисты уже находятся на Украине и «несут потери». По его словам, под видом наемников они обслуживают поставленную Киеву военную технику.