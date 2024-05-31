Депутат Рады Гончаренко: первая группа французских инструкторов едет на Украину

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил со ссылкой на свои источники, что на Украину уже отправилась первая группа военных инструкторов из Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале, не приведя никаких подробностей. Официальных сообщений об этом не было. Ранее Минобороны Франции утверждало, что этот вопрос пока только обсуждается.