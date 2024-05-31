Блинкен заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается плачевной

«Что касается Газы, то гуманитарная ситуация там остается плачевной. Мы видели некоторые изменения в положительную сторону, но совокупного эффекта пока нет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
По оценке Блинкена, несмотря на поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, ее распределение осуществляется неэффективно. «Одна из причин этого заключается в военных действиях на юге [палестинского анклава]. К тому же контрольно-пропускной пункт “Рафах” по-прежнему закрыт», — подчеркнул госсекретарь США, назвав это «настоящей проблемой». По его словам, усилий по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа недостаточно.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби согласился с мнением о том, что операция израильских военных в Рафахе на юге сектора Газа ведет к катастрофическим последствиям, несмотря на ограниченный характер ведения боевых действий.
Министерство здравоохранения палестинского анклава ранее сообщило, что по меньшей мере 21 человек погиб, 64 пострадали в районе Рафаха в результате атаки израильских ВС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по палаточным лагерям в гуманитарной зоне аль-Маваси к западу от Рафаха. Ранее телеканал информировал о столкновениях между израильскими войсками и силами палестинского сопротивления в районе здания муниципалитета города.
Армия обороны Израиля в свою очередь опровергла сообщения в СМИ о нанесении удара по гуманитарной зоне аль-Маваси.