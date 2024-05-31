Блинкен заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается плачевной

По оценке Блинкена, несмотря на поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, ее распределение осуществляется неэффективно. «Одна из причин этого заключается в военных действиях на юге [палестинского анклава]. К тому же контрольно-пропускной пункт “Рафах” по-прежнему закрыт», — подчеркнул госсекретарь США, назвав это «настоящей проблемой». По его словам, усилий по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа недостаточно.