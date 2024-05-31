«Не верьте»: генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева

«Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — призвал он.
Генерал добавил, что Зеленский озвучивает лишь то, что ему пишут спичрайтеры, так как он сам очень далек от понимания военной сферы.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.