Трамп сообщил о намерении обжаловать обвинительный приговор

«Мы собираемся обжаловать это решение по разным причинам. Он (судья. — Ред.) не позволил нам пригласить свидетелей, не позволил нам выступить, не позволил нам ничего сделать. Судья был тираном», — сказал Трамп на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вел телеканал CNBC на YouTube.
Ранее в этот день жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела. Сам экс-президент США по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит Байден, который был намерен таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Позже он назвал аферой решение жюри присяжных по первому делу и указал, что теперь каждый американец под угрозой уголовного преследования.
На обвинительный вердикт присяжных в этот день также отреагировал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.
Он назвал этот день в американской истории позорным и заявил, что мероприятие было исключительно политическим, никак не связанным с законом. Пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента страны Байдена Майкл Тайлер, напротив, подчеркнул, что признание Трампа виновным в фальсификации документации доказало, что верховенство власти в Соединенных Штатах принадлежит закону.
Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа началось в Нью-Йорке 15 апреля. Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.