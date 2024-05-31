Трамп сообщил о намерении обжаловать обвинительный приговор

Ранее в этот день жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела. Сам экс-президент США по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит Байден, который был намерен таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Позже он назвал аферой решение жюри присяжных по первому делу и указал, что теперь каждый американец под угрозой уголовного преследования.