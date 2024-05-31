Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов России

Также в этот день стало известно, что журналистам «Известий» отказали в аккредитации на мирную конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Бюргенштоке в Швейцарии 15—16 июня . В письме организаторов, полученным корпунктом «Известий» в Берлине, отмечается, что «ограниченное количество мест для представителей прессы превышено, все 500 мест для журналистов из разных стран уже заняты».