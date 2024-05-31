Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 31 мая, назвал безумным намерение фонда американского актера Джорджа Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», -— сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о подобной инициативе.

Ранее в этот день стало известно, что фонд намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Евросоюзе (ЕС) по уголовной статье за пропаганду войны. Как заявила директор по юридическим вопросам курируемого фондом проекта Docket Анна Нейстат, в странах, где есть такая статья, будет составляться запрос на возбуждение уголовного дела.

Также в этот день стало известно, что журналистам «Известий» отказали в аккредитации на мирную конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Бюргенштоке в Швейцарии 15—16 июня. В письме организаторов, полученным корпунктом «Известий» в Берлине, отмечается, что «ограниченное количество мест для представителей прессы превышено, все 500 мест для журналистов из разных стран уже заняты».

До этого, 17 мая, Евросоюз запретил на своей территории ряд российских СМИ. Под санкциями оказались «Известия», «РИА Новости», «Российская газета» и Voice of Europe. Совет ЕС обвинил издания в распространении и поддержке российской пропаганды.

В Министерстве иностранных дел России 30 мая заявили, что работа над ответом Москвы на запрет вещания российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения. Дипломат подчеркнула, что сегодня российские радиовещатели сталкиваются с проблемами при донесении информации зарубежной аудитории.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Песков Дмитрий