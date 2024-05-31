Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов России

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», -— сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о подобной инициативе.
Ранее в этот день стало известно, что фонд намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Евросоюзе (ЕС) по уголовной статье за пропаганду войны. Как заявила директор по юридическим вопросам курируемого фондом проекта Docket Анна Нейстат, в странах, где есть такая статья, будет составляться запрос на возбуждение уголовного дела.
Также в этот день стало известно, что журналистам «Известий» отказали в аккредитации на мирную конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Бюргенштоке в Швейцарии
До этого, 17 мая, Евросоюз запретил на своей территории ряд российских СМИ. Под санкциями оказались «Известия», «РИА Новости», «Российская газета» и Voice of Europe. Совет ЕС обвинил издания в распространении и поддержке российской пропаганды.
В Министерстве иностранных дел России 30 мая заявили, что работа над ответом Москвы на запрет вещания российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии.
В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения. Дипломат подчеркнула, что сегодня российские радиовещатели сталкиваются с проблемами при донесении информации зарубежной аудитории.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.