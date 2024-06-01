Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе

Президент России Владимир Путин подписал 14 мая указы о назначении членов правительства РФ и директоров спецслужб. Глава государства назначил первым зампредседателя правительства Дениса Мантурова. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Обязанности Абрамченко на покинутом ею посту возьмет на себя Патрушев.