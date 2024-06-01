Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе

«В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации” правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем состав», — сказано в документе.
В президиум вошли вице-премьеры и ряд министров.
Президент России Владимир Путин подписал 14 мая указы о назначении членов правительства РФ и директоров спецслужб. Глава государства назначил первым зампредседателя правительства Дениса Мантурова. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Обязанности Абрамченко на покинутом ею посту возьмет на себя Патрушев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 мая заявил, что послание Путина Федеральному собранию должно стать основой работы правительства на следующие шесть лет. Он перечислил и главные направления работы кабинета министров в ближайшие годы.