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Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе, следует 31 мая из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации” правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем состав», — сказано в документе.

В президиум вошли вице-премьеры и ряд министров.

Президент России Владимир Путин подписал 14 мая указы о назначении членов правительства РФ и директоров спецслужб. Глава государства назначил первым зампредседателя правительства Дениса Мантурова. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Обязанности Абрамченко на покинутом ею посту возьмет на себя Патрушев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 мая заявил, что послание Путина Федеральному собранию должно стать основой работы правительства на следующие шесть лет. Он перечислил и главные направления работы кабинета министров в ближайшие годы.

Мишустин Михаил