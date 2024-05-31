Премьер Грузии рассказал, кто финансировал последние протесты в стране

По его словам, такие НПО призывали к отставке правительства и созданию нового кабмина. «Это означает, что грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, они требуют пересмотра. Это в интересах, как грузинского, так и американского народов», — убежден председатель правительства Грузии (цитата по «РИА Новости»).