Что изменится в Беларуси с 1 июня 2024 года и коснется всех белорусов

С 17 июня, согласно постановлению правительства, изменятся правила госрегистрации и учета транспортных средств. Теперь авто после покупки надо зарегистрировать за 30 дней, не за 10 дней, как раньше. Поменялось и то, что свидетельство о регистрации не надо будет предоставлять при каждом изменении в документы. С 17 июня будет достаточно наличия данных свидетельства в АИС (автоматизированной информационной системе) Госавтоинспекции. Также меняются основания для снятия автомобиля с учета для утилизации при утрате машиной эксплуатационных характеристик по ряду причин. Также автомобиль снимут с учета для утилизации, если за год (раньше было три года) нет данных, подтверждающих его эксплуатацию.