Собрали главное о том, что изменится в Беларуси с 1 июня 2024 года и коснется всех белорусов.
С 17 июня, согласно постановлению правительства, изменятся правила госрегистрации и учета транспортных средств. Теперь авто после покупки надо зарегистрировать за 30 дней, не за 10 дней, как раньше. Поменялось и то, что свидетельство о регистрации не надо будет предоставлять при каждом изменении в документы. С 17 июня будет достаточно наличия данных свидетельства в АИС (автоматизированной информационной системе) Госавтоинспекции. Также меняются основания для снятия автомобиля с учета для утилизации при утрате машиной эксплуатационных характеристик по ряду причин. Также автомобиль снимут с учета для утилизации, если за год (раньше было три года) нет данных, подтверждающих его эксплуатацию.
С июня подрастут тарифы на ЖКУ. Повышение в январе уже было, а первый месяц лета принесет второй этап. Оба они должны уложиться в показатель 0,5 базовой величины за год. Ранее министр ЖКХ Геннадий Трубило говорил, что повышение в январе повысило тарифы на на 0,26 базовой.
Размер пособия на погребения снова пересмотрят с учетом величины средней зарплаты в Беларуси за позапрошлый месяц от даты смерти человека. Потому с 1 июня 2024 пособие на погребение будут выплачивать в размере 2182 рубля 50 копеек (это средняя зарплата в Беларуси в апреле 2024). К майской величине добавилось 21,4 рубля.
С 1 июля 2024 года в Беларуси изменяется порядок выплаты некоторых пенсий и пособий для минчан, жителей городов областного подчинения и райцентров. Для получения пенсии или пособия через банк до 10 июня 2024 надо открыть базовый счет в банке, написать соответствующее заявление.
В июне будут продолжать расти цены на топливо, анонсированные в «Белнефтехиме». С 21 мая подорожание составит 8 копеек, но не сразу, а по копейке в неделю.
В июне 2024 пересмотрят в сторону увеличения цены на ряд сигарет, которые подорожают на 10−15 копеек. Исключение — экспортируемые «Беларусьторгом» марки Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe, они подорожают сразу на 1,7 BYN..