Алексей Беспрозванных: «Все сигналы принял. Задач много»

«Это люди, которые работают в тесном контакте с жителями наших городов и посёлков: секретари первичных и местных отделений партии, депутаты Госдумы, заксобрания и горсовета Калининграда, сенаторы и молодогвардейцы».
После встречи врио губернатора больше часа общался со всеми желающими — говорили о проблемах, которые волнуют людей в разных муниципалитетах.
«Много тёплых слов, спасибо. Важно было понять ожидания и пожелания, заручиться поддержкой, взять отдельные моменты на карандаш. Все сигналы принял. Такие встречи будут регулярными. Со всеми неравнодушными жителями Калининградской области. Чтобы работать вместе. Задач много».