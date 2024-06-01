Алексей Беспрозванных: «Все сигналы принял. Задач много»

«Много тёплых слов, спасибо. Важно было понять ожидания и пожелания, заручиться поддержкой, взять отдельные моменты на карандаш. Все сигналы принял. Такие встречи будут регулярными. Со всеми неравнодушными жителями Калининградской области. Чтобы работать вместе. Задач много».