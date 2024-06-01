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Алексей Беспрозванных: «Все сигналы принял. Задач много»

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных 31 мая встретился с местным активом «Единой России».

Источник: KaliningradToday

«Это люди, которые работают в тесном контакте с жителями наших городов и посёлков: секретари первичных и местных отделений партии, депутаты Госдумы, заксобрания и горсовета Калининграда, сенаторы и молодогвардейцы».

пояснил Беспрозванных

После встречи врио губернатора больше часа общался со всеми желающими — говорили о проблемах, которые волнуют людей в разных муниципалитетах.

«Много тёплых слов, спасибо. Важно было понять ожидания и пожелания, заручиться поддержкой, взять отдельные моменты на карандаш. Все сигналы принял. Такие встречи будут регулярными. Со всеми неравнодушными жителями Калининградской области. Чтобы работать вместе. Задач много».

заключил Алексей Беспрозванных